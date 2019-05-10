تفاصيل جديدة في نظام الإقامة المُميزة.. واستثناء مكة والمدينة والمناطق الحدودية

أكد عضو مجلس الشورى اللواء محسن شيعاني أن مشروع نظام الإقامة المُميزة في المملكة يستثني امتلاك العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية. وقال شيعاني، إن المشروع يتيح للراغبين في الإقامة الدائمة أو المؤقتة امتلاك العقار والانتفاع منه من خلال الاستئجار وخدمات التعليم والصحة وجميع المرافق وفق الأنظمة المرعية في المملكة التي يخضع لها المواطن.
وأشار إلى أن ذلك سيتم وفق رسوم يدفعها راغب الإقامة الدائمة أو المؤقتة، بالإضافة إلى ضرورة توفر بعض الشروط أبرزها خلو السجل الأمني للمقيم من السوابق، وتقرير صحي يثبت خلوه من الأمراض المُعدية، وكذلك وجود التأمين الصحي والبنكي. فيما أشارت مصادر إلى أن من بين المزايا الأخرى التي تمنحها “الإقامة الدائمة” حرية التنقل والسفر للخارج ذاتياً.
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