حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات ،نجران،جازان،عسير،الباحة ومكة المكرمة،كذلك على منطقتي الرياض والشرقية. وذكرت الأرصاد في تقريرها أن تأثير العوالق الترابية يمتد على اجزاء من وسط وشرق المملكة.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، و حالة البحرمتوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.