بالصور: تعرّف على الأكلات الشعبية لأهل مكة في رمضان

تشتهر مكة المكرمة بطابعها المميز في الأكلات الشعبية الرمضانية وطريقة بيعها في أسواق وشوارع العاصمة المقدسة؛ حيث ظل هذا الطابع متوارثاً، وبات مظهراً من مظاهر رمضان في غرب المملكة. ورصد تقرير صحفي، الأسلوب التسويقي لتلك الأكلات والمشروبات الشعبية الرمضانية، الذي يعبر عنه الباعة من خلال أهازيجهم ونداءاتهم، مثل “فطورك يا صايم، والحق السوبيا يا صايم”.

وأشار التقرير، الذي أوردته “العربية نت”، إلى أن أسواق مكة المكرمة تتسم منذ اليوم الأول من رمضان بالحيوية والنشاط، فتزدحم أزقة تلك الأسواق بالباعة والمتسوقين، فيأتي الفول والتميس على قائمة المأكولات ذات الرواج الكبير، ويليها السمبوسة واللقيمات والعيش الشريك ومشروب السوبيا. وبيّن أن الباعة يستعدون لتجهيز حاجاتهم منذ وقت مبكر، ويحاولون إضفاء نوع من التميز على بسطاتهم ومحلاتهم، فيرددون عبارات مثل: “إذا فاتك الفول ماني مسؤول”، و”قرب يا ولد على السوبيا”. ولفت التقرير إلى أن المعتمرين يتزاحمون في الإقبال على تلك الأطعمة مع أهل مكة؛ حيث يجدون فيها نوعاً من المتعة، ويمكثون إلى قبيل موعد الأذان لشرائها والحصول عليها.