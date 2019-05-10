بعد 11 عاما قضاها في السجن.. مليون ريال تعتق رقبة مقيم من القصاص بالخرج

اكتمل قبل أمس الأربعاء في محافظة الخرج جمع مبلغ مليون ريال دية مقيم مصري محكوم عليه بالقصاص، وقضى 11 سنة بالسجن، وذلك قبل تنفيذ الحكم.

وأن جهات خيرية أعلنت عن الدية في محافظة الخرج، وخلال يومين تم جمع المبلغ لعتق رقبة المقيم، وذلك بعد مناشدات عدة قام بها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي. وتعود تفاصيل القضية إلى ما قبل 11 عاما، عندما أقدم مقيم مصري على قـتل ابن جلدته في الخرج وهو أحد أقاربه إثر خلاف عائلي حصل بينهما، وعلى إثر ذلك حكم عليه بالقصاص، واستمرت المفاوضات 11 عاما بين عائلة الجاني وعائلة المجني عليه في بلده الأصلي مصر، وأسفرت عن تنازل أهل المجني عليه عن القصاص وصدقت الدية التي قدرت بمليون ريال.