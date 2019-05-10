شاهد.. دب يهاجم حيوان الأيل بشراسة على طريق سريع بالسويد

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وثق مقطع فيديو مهاجمة دب جائع لإحدى الأيائل العملاقة من فصيلة الموظ، على جانب طريق سريع يجتاز غابة في السويد، أول أمس (الأربعاء).
ويظهر الفيديو، الذي صوره سائق سيارة استوقفه المشهد، الدب أثناء مهاجمته الأيل بشراسة..، وسحبه من على حافة الطريق باتجاه الغابة.
وقال مصور المقطع ويدعى “ميكائيل ويكستروم” لصحيفة سويدية: “إنه لأمر مثير أن ترى شيئاً كهذا قليل الحدوث”، مضيفاً أنه لم يستطع إنقاذ الأيل الضحية، وقرر الابتعاد عن المكان والاكتفاء بالتصوير.
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