وظائف إدارية شاغرة لدى شركة إكسترا

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أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي إدارة البيانات (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

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. مدير أول المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مايو 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

