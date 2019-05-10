هل تريد طاقة في جسدك لمدة 15 ساعة متواصلة خلال الصيام؟.. إذن عليك بهذه الوجبة

:



.

نظراً لتنوّع أطباق مائدة الإفطار الرمضانية والميل إلى اللحوم والدواجن، قد ينصرف البعض عن تناول الأسماك رغم ما تحتويه من عناصر غذائية مهمة ومفيدة للصائم.

فتعرّف معنا على فوائد طبق السمك المنسي من قائمة الإفطار الرمضانية:

1 – سريع الهضم

نظراً لتركيبة أنسجتها البروتينية، تحظى الأسماك بميزة سرعة الهضم بخلاف أغلب البروتينات الحيوانية والبيض واللبن ومشتقاته.

2 – يقي من أمراض القلب والشيخوخة

Advertisements

وذلك لاحتواء الأسماك على الأحماض الدهنية غير المشبّعة و”أوميجا 3″ التي تقي من أمرض القلب والشرايين التي توقف زحف الشيخوخة.

3 – معالجة الأنسجة

حيث تحتوي الأسماك على الأحماض الأمينية الأساسية المهمة لبناء ونمو الجسم وتعويض الأنسجة التالفة.

4 – غني بالفيتامينات

وذلك لاحتواء الأسماك على فيتامينات: “أ”، و”د”، و”ب”..، وب 6” التي تدخل في مد الجسم بالطاقة بعد أكثر من 15 ساعة من الصوم المتواصل.

