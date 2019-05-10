«المرور» يقدم نصيحة مهمة للسائقين في رمضان

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قدم “المرور السعودي”، أمس الخميس، نصيحة مهمة للسائقين خلال شهر رمضان؛ حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق. وقال حساب “المرور السعودي” على “تويتر”: “حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق يجب التأني والبعد عن الانفعال أثناء القيادة”. وأضاف الحساب: أن “الصوم تهذيب للنفس..، ابتعد عن الانفعالات أثناء القيادة”.





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