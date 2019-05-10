سفير خادم الحرمين في اليمن يلتقي وزير الخدمة المدنية والتأمينات

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض اليوم، وزير الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية في الجمهورية اليمنية نبيل حسن الفقيه.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، كما استعرض الطرفان جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بناء القدرات اليمنية.