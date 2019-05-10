السعودية | تفاصيل إنقاذ رقبة “مصري” من القصاص بعد اكتمال الدية.. وهذا هو المبلغ الذي تم جمعه

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:54 صباحًا, 10 مايو 2019 م المناطق_الرياض اكتملت دیة مصري محكوم علیھ بالقصاص، وقضى بالسجن 11 سنة، والتي بلغت ملیون ریال، وذلك قبل تنفیذ الحكم.

وفي التفاصيل، تعود القصة إلى قبل 11 عاما، عندما أقدم مقیم مصري في محافظة الخرج على قتل ابن جلدتھ وھو أحد أقاربھ إثر خلاف عائلي حصل بینھما، وعلى أثره حكم علیھ بالقصاص، وبعد مفاوضات عائلة الجاني مع عائلة المجني علیھ في بلده الأصلي مصر استمرت 11 عاما، صدقت الدیة والتي قدرت بملیون ریال.

وطبقًا لأحكام الشریعة الإسلامیة، فإن تنازل أھل الضحیة وحده یوقف حكم القصاص، وما أن أعلن عن الدیة من الجھات الخیریة في محافظة الخرج، وخلال یومین تم جمع مبلغ الدیة لعتق رقبة المقیم، الذي قضى ھذه السنوات في سجن المحافظة، وذلك بعد مناشدات عدة قام بھا نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي.

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