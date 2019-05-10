الصحة تناقش استعدادات التغذية لخطة موسم الحج المقبل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة – الخليج 365 - حجب العصيمي:

عقدت لجنة التغذية التنفيذية لحج عام 1440هـ اجتماعها، صباح أمس، بقاعة الاجتماعات بمديرية الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وبرئاسة المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية بالوزارة، مشاري الدخيل، ومدير إدارة التغذية بصحة منطقة مكة المكرمة، ومدير إدارة التغذية بصحة المدينة المنورة، ومدير إدارة التغذية بصحة محافظة جدة، وبحضور ممثلي ومتعهدي التغذية بالمشاعر المقدسة، وذلك لمناقشة السلبيات والايجابيات لموسم الحج السابق والاستعدادات لموسم حج عام 1440هـ.

من جانبه، ذكر الدخيل أن الاجتماع هو متابعة لتنفيذ التوصيات للاجتماعات السابقة وتقييم الأعمال المنفذة ودراسة الخطة التنفيذية لأعمال اللجنة، والتي تم مناقشة جدول اعمال اللجنة مع مديري التغذية بصحة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومحافظة جدة، والتأكد من الاستعدادات والتجهيزات لموسم حج هذا العام 1440هـ وبحضور ممثلي ومتعهدي التغذية لمناقشتهم في السلبيات والايجابيات المرصودة في موسم حج عام 1439هـ والمعوقات لتفاديها بهذا الموسم.

يذكر أن اللجنة تستعد الى عمل جولات ميدانية للوقوف على مستشفيات المشاعر المقدسة ومتابعة التجهيزات والاستعدادات.