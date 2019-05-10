الان تتابع كأس آسيا للشباب: المنتخب السعودي ينافس أوزبكستان والهند وأفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أوقعت قرعة تصفيات بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً لكرة القدم المنتخب السعودي “حامل اللقب” في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات أوزبكستان والهند وأفغانستان.

جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي جرى اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وكان الأخضر توج بلقب البطولة في النسخة الماضية عام 2018، وذلك بعدما تغلب في المباراة النهائية على كوريا الجنوبية 2-1.

وجاءت المجموعات لغرب آسيا كالتالي :

– المجموعة الأولى: العراق (المضيفة)، عمان، فلسطين، الكويت، باكستان.

– المجموعة الثانية: قطر (المضيفة)، اليمن، تركمانستان، سريلانكا، المجموعة الثالثة: طاجيكستان (المضيفة)، سوريا، لبنان، المالديف.

– المجموعة الرابعة: الإمارات، إيران (المضيفة)، قرغيزستان، نيبال.

– المجموعة الخامسة: الأردن، البحرين (المضيفة)، بنغلادش، بوتان.

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– المجموعة السادسة: السعودية (المضيفة)، أوزبكستان، الهند، أفغانستان.

فيما جاءت المجموعات لشرق القارة كالتالي :

– المجموعة السابعة: تايلاند، ماليزيا، كمبوديا (المضيفة)، بروناي، جزر شمال ماريانا.

– المجموعة الثامنة: أستراليا، الصين تايبيه (المضيفة)، ماكاو، لاوس.

– المجموعة التاسعة: كوريا الجنوبية، الصين، ميانمار (المضيفة)، سنغافورة.

– المجموعة العاشرة: اليابان، فيتنام، (المضيفة)، منغوليا، غوام.

– المجموعة الحادية عشرة: إندونيسيا (المضيفة)، كوريا الشمالية، هونغ كونغ، تيمور الشرقية.

ويشارك في التصفيات 46 منتخباً، حيث تم توزيع التصفيات على منطقتين جغرافيتين هما الغرب (غرب آسيا والجنوب والوسط) بمشاركة 25 فريقاً، والشرق (شرق آسيا وآسيان) بمشاركة 21 فريقاً.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر، وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.

وتقام التصفيات خلال الفترة من 2 إلى 10نوفمبر المقبل 2019.