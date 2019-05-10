طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بالرياض ونجران وجازان والباحة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ماتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة كذلك على منطقتي الرياض والشرقية كما يتوقع تأثير العوالق الترابية على اجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحرمتوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.