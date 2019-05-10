كلية الملك خالد العسكرية القبول والتسجيل 1440 تفاصيل ورابط التقديم بدورة الضباط الجامعيين

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للجامعيين 1440 وذلك وقت ما أضافت تخصصات جديدة لديها تخصص المحاسبة والهندسة الصناعية، وأوضحت عدد من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب التقديم في دورة الضباط الجامعيين 1440 تخصص المحاسبة والهندسة الصناعية وهذا ما سنتعرف عليه معاً من خلال هذه المقالة بالإضافة إلى طريقة التقديم في كلية الملك خالد العسكرية ١٤٤٠ لحملة الشهادة الجامعية.

وكان على رأس شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1440 أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمة للدولة خارج أراضي المملكة العربية السعودية.

كلية الملك خالد العسكرية القبول والتسجيل 1440

وفي ذات تم الإعلان عن خمسة عشر شرطاً واجباً فيمن يرغب التقديم في كلية الملك خالد العسكرية لدورة الضباط الجامعيين، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة وبعض التعليمات التي يلزم اتباعها للتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين، وفيما يخص موعد التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1440 فإنه متاح الآن حيث بدأ أول أمس يوم الأربعاء 1440/09/3ـ وينتهي يوم الإثنين الموافق 1440/09/08هجرية.

وفيما يخص الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم في كلية الملك خالد العسكرية بدورة الجامعيين ١٤٤٠ فقد جاءت كالتالي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بإنتظام كلي وألا يقل عن تقدير عن (جيد) وأن لا يكون قد أمضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

4- أن يكون قد أدى اختبار القدرات للجامعيين التي يعقدها المركز الوطني للقياس وذلك (للتخصصات النظرية فقط).

5- أن يكون قد أدى اختبار اللغة الإنجليزية (كفايات اللغة الإنجليزية STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس وذلك (للتخصصات الصحية عدا الأطباء).

6- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية في أحدى التخصصات الموضحة أدناه.

7- ألا يزيد سن المتقدم الجامعي عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (27) سنة فـي جميع التخصصات عدا الاطباء ألا يزيد سن المتقدم عن (30) سنة.

8- أن تكون الشهادات العليا الجامعية الحاصل عليها الطالب بعد درجة البكالوريوس في نفس مجال التخصص.

9- الحاصلين على الشهادة الجامعية من الجامعات الأجنبية يلزمهم معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم.

10- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165) سم – (52) كجم والحد الأعلى (188) سم – (95) كجم للطلبة الجامعيين.

11- أن يكون غير متزوج من أجنبية.

12- أن يجتاز المقابلات واختبارات التخصص واختبار اللياقة البدنية واجتياز الفحص الطبي.

13- لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية. Advertisements 14- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

15- ألا يكون قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو لنظام الخدمة العسكرية (حالية أو سابقة). التخصصات المطلوبة:

1- المحاسبة.

2- الهندسة الصناعية. المستندات:

1- الهوية الوطنية.

2- صورة شخصية (ملونة بالزي الوطني مقاس 3×4).

3- دفتر العائلة (للمتزوجين).

4- الهوية الوطنية للأب.

5- دفتر العائلة للأب.

6- وثيقة التخرج أو إفادة بتوقع تخرجك صادرة من الجامعة.

7- شهادة الامتياز (للتخصصات الصحية).

8- السجل الأكاديمي (يمكن الحصول عليه من موقع جامعتك).

كلية الملك خالد القبول والتسجيل للجامعيين 1440

يمكنكم الآن الدخول عبر الرابط (اضغط هنا) والتقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1440 دورة الضباط الجامعيين وفقاً للمواعيد والشروط الموضحة.

← إقرأ أيضاً: