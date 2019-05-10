دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper اصطدام 9 مركبات بطريق الطائف – الرياض.. وسقوط مصابين

أفاد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، بوقوع حادث تصادم بين تسع سيارات بطريق الطائف – الرياض، في الطريق المتجّه إلى العاصمة.

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّه بلغ من أحد المواطنين (لم يكشف هويته) عن اصطدام تسع مركبات بطريق الطائف – الرياض؛ ما أسفر عن سقوط بعض المصابين.

ولم يحدّد البيان عدد المصابين، لكنّه أشار إلى أنّ الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث؛ لإعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي.

وكان المركز حذّر، في وقت سابق من اليوم، من تدني مدى الرؤية؛ بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على بعض الطرق، بينها طريق «الطائف - الرياض» الذي شهد هذا الحادث المروري.

وقال المركز عبر حسابه على «تويتر»: «تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء متفرقة من طرق (الطائف - الرياض - مكة – المدينة - الساحل)»، داعيًّا إلى أخذ الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة مرتادي الطرق.

إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل

من مصر 00201025198165

من السعودية 00966532159578

من الخليج وبلاد الشام 00971504893881

تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة

شاهد أيضاً من بي بي سي: 5 معالم تاريخية فقدها العالم

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي فتاة عمرها عامان وتبيع لوحاتها بأكثر من ألف دولار أطلق على فتاة تبلغ من العمر عامين اسم بيكاسو الصغير بعد بيع بعض أعمالها الفنية بأكثر من ألف دولار. بي بي سي

كيف أغضب شيخ قبيلة كويتي أهل البصرة؟ قدم شيخ قبيلة العوازم الكويتية، فلاح بن جامع، اعتذاره للشعب العراقي، وخصوصا أهل البصرة، عما بدر منه في كلمته أثناء حملة مشروع دفع الدية لأحد أبناء القبيلة المسجونين. بي بي سي

أول عرض أزياء لـ"ديور" في المغرب قدمت دار "كريستيان ديور" للأزياء عرضها الأول في مراكش بالمغرب في 29 أبريل/ نيسان، لثياب تعكس ثقافات مختلفة. بي بي سي 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO 5 معالم تاريخية فقدها العالم بي بي سي مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وكان جهاز الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدر، في وقت سابق، تنبيهًا لسكان منطقتي الرياض والشرقية، محذرًا من طقس الساعات المقبلة، والتي تتأثر فيها محافظات المنطقتين، بتساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية.