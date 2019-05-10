:
.
كشفت مصادر، أن الحادثة التي تم تداولها حول شجار بين شابين تطور إلى حادث مروري، وقعت في الأول من شهر رمضان الجاري بمحايل عسير.
وأضافت المصادر، أن الجهات الأمنية قبضت على أطراف المشاجرة حينها.
ووثق مقطع فيديو ، لحظة وقوع مضاربة بين سائقين، في أحد أحياء المملكة..، إذ ظهر أحد السائقين وهو يصدم سيارة أخرى عدة مرات، فيما يصيح أحد الأهالي ويحاول أن يقنعه بالرجوع عن قراره في تحطيمها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: حادثة المضاربة بين سائقين وقعت قبل أيام في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.