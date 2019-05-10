مصادر: حادثة المضاربة بين سائقين وقعت قبل أيام في عسير

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كشفت مصادر، أن الحادثة التي تم تداولها حول شجار بين شابين تطور إلى حادث مروري، وقعت في الأول من شهر رمضان الجاري بمحايل عسير.

وأضافت المصادر، أن الجهات الأمنية قبضت على أطراف المشاجرة حينها.

ووثق مقطع فيديو ، لحظة وقوع مضاربة بين سائقين، في أحد أحياء المملكة..، إذ ظهر أحد السائقين وهو يصدم سيارة أخرى عدة مرات، فيما يصيح أحد الأهالي ويحاول أن يقنعه بالرجوع عن قراره في تحطيمها.



