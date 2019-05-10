المرابطون الصائمون: اطمئنوا الوطن في أياد أمينة

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رفع المرابطون بالحد الجنوبي بمنطقة جازان يوم أمس التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- وإلى أفراد الشعب السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. جاء ذلك خلال جولة ميدانية على الشريط الحدودي بمنطقة جازان، مؤكدين أنهم رغم الصيام وبدء ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف إلا أنهم لا يزالون مستمرين بعيون ساهرة ودرع حصينة لمواجهة أي عدو للدين والوطن، مرخصين أرواحهم في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان الوطن. إصرار وعزيمة ورصد خلال الجولة على الشريط الحدودي بالحد الجنوبي بمنطقة جازان وبالتنسيق مع المركز الإعلامي بالحد الجنوبي إصرارا وعزيمة الجنود المرابطين على تحقيق الانتصارات الواحدة تلو الأخرى، حيث تجد انتشارهم في جميع المواقع الأمنية على الشريط الحدودي حماية وردعا للمعتدين من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وإعلاء كلمة الحق وإعادة الشرعية إلى الشعب اليمني الشقيق من هذه المليشيا. تحقيق الانتصارات وأكد عدد من الجنود المرابطين من قطاع «حرس الحدود» أن صيامهم شهر رمضان المبارك ورغم الظروف الجوية التي تشهدها المنطقة من ارتفاع بدرجات الحرارة لم تزدهم إلا إصرارا على الثبات لحماية أرض الحرمين من المليشيات الحوثية الإرهابية، والتي تعرضت منذ انطلاقة عاصفة الحزم ثم إعادة الأمل لخسائر كبيرة في الأرواح والعتاد أثناء محاولتهم الاقتراب من الشريط الحدودي بالحد الجنوبي، ومؤكدين أنهم ماضون بعون من الله -عز وجل- في تحقيق الانتصارات ولن يكون مصير كل من تسوّل له نفسه الاقتراب من الحدود ومحاولة الاعتداء على أرض الحرمين الشريفين إلا «الموت» وهو المصير المحتوم لهم. يد تمسك القرآن وأخرى على الزناد ومما رصد في الجولة الميدانية برفقة الجنود المرابطين بالحد الجنوبي من حرس الحدود حرصهم على قراءة القرآن الكريم وختمه في شهر رمضان المبارك، فلا يكاد هناك «جندي مرابط» إلا وكانت يده تمسك السلاح واليد الأخرى تمسك القرآن لقراءته. وأكد الجنود المرابطون من حرس الحدود السعودي أن الوضع في الشريط الحدودي بالحد الجنوبي مطمئن ولا يوجد ما يخل بالأمن والأمان لأرض الحرمين، وكل من يحاول الاقتراب سوف يجد أمامه سدا منيعا لن يجرؤ على تجاوزه ولن يتمكن من العبث به،مشيرين إلى أنهم سبق وقد وجهوا عدة رسائل للمليشيات الحوثية الإرهابية والمدعومة من إيران وخلال المعارك والملاحم البطولية التي سطرها الجنود المرابطون إلا أن أرض الحرمين عصية على المعتدين والمخربين، ولن يستطيعوا أن ينالوا من أمنها وأمانها وسوف يجدون أمامهم جنودا وهبوا أرواحهم رخيصة لحمايتها. تقنيات متطورة ثمن الجنود المرابطون بالشريط الحدودي بالحد الجنوبي ما حظوا به من دعم القيادة الرشيدة بتوفير تقنيات عسكرية حديثة، ساهمت في توفير الحماية الشخصية للجنود المرابطين إضافة إلى أداء مهامهم الأمنية في أحلك الظروف وأقسى التضاريس والمنحدرات الجبلية التي تشتهر بها بعض المواقع على الشريط الحدودي..، مؤكدين أن قطاع حرس الحدود مثل سائر القطاعات العسكرية قد حظي باهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- وأن من التقنيات العسكرية الحديثة العربات المصفحة، والتي تستطيع الوصول إلى مواقع كان يصعب الوصول إليها في السابق موفرة في الوقت ذاته حماية للجنود الذين يستقلونها ويستخدموها بالانتقال من موقع لآخر.

