اكتشاف عينة منشطات إيجابية لفهد المولد في مباراة الاتحاد والنصر

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أعلن نادي الاتحاد اليوم تلقيه إشعاراً من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات بوجود مادة محظورة في عينة اللاعب فهد المولد.

و أفادت تقارير عن اكتشاف عينة منشطات إيجابية فى الفحص الطبى الذى خضع له فهد المولد نجم نادى اتحاد جدة .

وأكدت التقارير بحسب صحيفة “الرياضية” اكتشاف عينة منشطات إيجابية للاعب فهد المولد في المباراة التي جمعت الاتحاد بنادي النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وكان المولد قد شارك في المباراة التي جمعت الفريقين 27 أبريل الماضي بشكل أساسي وسجل حضوره في شباك النصر.

وتغلب الاتحاد على النصر في هذه المباراة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

يُذكر أنه ف حال إثبات تناول اللاعب للمنشطات فسيتعرض لعقوبة إيقاف كبيرة..، قد تكون صادمة للاعب وجماهير الاتحاد.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 64 نقطة متفوقاً بفارق نقطة واحدة على الهلال صاحب الوصافة قبل جولتين على نهاية المسابقة، بينما يحتل الاتحاد المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة.

