حرمان مشارك وإبله من مسابقات الإبل 5 سنوات

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أعلنت لجنة المخالفات والعقوبات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أمس الخميس، عن صدور قرار بحق المشارك فرحان بن محمد بن نادر الدوسري، والذي تضمن حرمانه من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأي مهرجان أومسابقة ينظمها نادي الإبل مدة خمس سنوات، بالإضافة إلى حرمان جميع إبله من المشاركة لمدة خمس سنوات أيضاً، حتى لو انتقلت ملكيتها إلى غيره.

وقال عبدالمجيد المهنا رئيس لجنة المخالفات والعقوبات: “قرار اللجنة صدر بعد دراسة اللجنة للمخالفات التي ارتكبها المشارك..، وكذلك بعد اطلاع اللجنة على لائحة العقوبات والمخالفات المقررة من قبل مجلس إدارة نادي الإبل..، ويأتي هذا القرار الذي أصدرته اللجنة عقب مجموعة من القرارات في حق مجموعة من المشاركين المخالفين بمخالفات العبث ونحوها من المخالفات الأخرى.





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