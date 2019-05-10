تركي “حميدان التركي” : بعد منع والدي من حضور جلسة الافراج المشروط .. لجنة البرول تقرر التأجيل لمدة شهرين

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أعلن تركي حميدان التركي، اليوم الخميس، عن قرار صادم بحق والده من لجنة الإفراج المشروطـ، تمثّل في تأجل الجلسة لشهرين.

وقال “التركي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “بعد منع والدي (حميدان التركي) من حضور جلسة الافراج المشروط ، لجنة البرول تقرر تأجيل الجلسة لمدة شهرين”.

يشار إلى أن هذا القرار بعدما منعت إدارة السجن المعتقل “حميدان التركي” من حضور الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت السلطات الأمريكية، منعت ابنتا حميدان التركي نورة وأروى المتواجدتان في الولايات المتحدة الأمريكية من الحضور للسجن الثلاثاء الماضي..، وهما اللتان استطاعتا زيارته ولقاءه في السجن الأسبوع الماضي.

