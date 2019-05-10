شكرا لقرائتكم خبر عن 490 ريال سعر الأضاحي حج هذا العام 1440 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة) كشف المشرف العام على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي رحيمي بن أحمد رحيمي أن سعر السند الواحد للأغنام لموسم حج هذا العام بلغ 490 ريال.وبين أنه يمكن شراء السندات عبر قنوات متعددة ، حيث يمكن شراء السندات من خلال موقع المشروع www.adahi.org أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية ويمكن تسديد قيمة المبلغ من الحساب البنكي مباشرة كما تم التعاقد مع العديد من الجهات لتسويق وبيع السندات من خلال منافذهم ، كالبريد السعودي وشركة الاتصالات السعودية STC ومصرف الراجحي وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية ، وكذلك جمعية نماء الاهلية ، ويمكن ايضا للحجاج شراء السندات من خلال المسار الإلكتروني ، وكذلك عبر منافذ البيع المنتشرة حول الحرمين الشريفين وفي المشاعر المقدسة.



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