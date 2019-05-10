المملكة تفرج عن 1400 سجين إثيوبي بمناسبة شهر رمضان المبارك

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية أطلقت سراح 1400 سجين إثيوبي محكوم عليهم بالسجن في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
ونقلت تقارير إثيوبية أن أول دفعة من السجناء وعددهم 300 سجين تم الإفراج عنهم ووصلوا يوم الخميس إلى إثيوبيا، ومن المتوقع أن يصل العدد المتبقي في الأيام المقبلة على فترات مختلفة. وتشير التقارير الإثيوبية إلى أن أكثر من نصف مليون إثيوبي يقيمون في السعودية، ويعمل الغالبية العظمى منهم كعمالة منزلية.
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