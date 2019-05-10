حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم (الخميس)، مستخدمي الطرق في منطقة الرياض من الغبار الكثيف. وتنصح قوات أمن الطرق السائقين في مثل هذه الظروف الجوية بأخذ الحيطة والحذر والسير ببطء أو التوقف عن السير حتى زوال العائق. كما تحث السائقين على إشعال أنوار التنبيه أثناء سيرهم على الطرقات، حيث إن كثافة الغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الطرق يحذر مستخدمي الطرق في الرياض من الغبار الكثيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.