تعرض بعد مغرب اليوم طفل يبلغ من العمر ١٣ سنة لحالة دهس أثناء قيادته دراجة هوائية بمركز عشيرة شمالي محافظة الطائف ما تسبب في وفاته، وفرار الجاني من موقع الحادث، تاركًا الطفل غارقا في دمائه، فيما تكثف الجهات الأمنية بحثها للإطاحة بالجاني.
حيث أكد شاهد عيان وقوع الحادثةـ التي أدت إلى وفاة طفل يتيم الأب، وسط موجة من الحزن على أهالي المركز من الحادث الأليم الذي راح ضحيته طفل في مقتبل العمر، وتمنوا القبض على الجاني ومحاسبته، مع تجدد مطالبهم للجهات ذات العلاقة بالنظر في مركز عشيرة وإكمال خدماتها من إنارة الشوارع، ووضع مطبات في التقاطعات والأماكن الحيوية.
كانت هذه تفاصيل خبر متهور يدهس طفلاً يقود دراجته بـ”عشيرة” ويلوذ بالفرار.. والجهات الأمنية تتعقبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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