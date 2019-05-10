بالصور.. مصرع شاب قبل زفافه بأيام في حادث مأساوي بجازان

أكدت مصادر لـ«عاجل»، مساء أمس الخميس، وفاة شاب في حادث مروري بمنطقة جازان، نتيجة اصطدام سيارته بأخرى على طريق عام يربط بين مركز المضايا بقرية الصوارمة.

وأضافت المصادر أن فرق ميدانية من المرور والهلال الأحمر، انتقلت إلى موقع الحادث، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة، موضحة أن الشاب الذي لقي مصرعه في الحادث المأساوي كان على موعد يوم الثلاثاء المقبل؛ لعقد قرانه، لكن القدر كان أسرع ليفارق الحياة في مشهد مؤلم.

وأضافت المصادر، أن هذا الطريق (طريق الموت) شهد مؤخرًا العديد من الحوادث المرورية الشنيعة، حصدت عددًا من أرواح الأبرياء، وسط مطالبات مستمرة من الأهالي سكان القرى الواقعة على أطرافه ومرتاديه من قائدي السيارات ومرافقيهم، بضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع الحلول العاجلة لتدارك الموقف؛ حتى لا تتكرر مأساة الحوادث مرة أخرى.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان، بيشي الصرخي، إن غرفة العمليات تلقت مساء أمس الخميس، عند الساعة السابعة وسبع وأربعين دقيقة، بلاغًا عن حادث تصادم على طريق المضايا – الصوارمة، وتم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرقة تبين وجود حالة واحدة متوفية بالموقع قبل وصول الفرقة الإسعافية.