شكرا_عايض_القرني.. هاشتاج يكشف سر هجوم إعلام قطر والإخوان على الداعية السعودي

تفاعل الكثير من رواد التواصل الاجتماعي مع تصريحات عائض القرني الأخيرة، والتي كشف فيها فضائح الإعلام القطري، إضافة إلى مراجعاته حول الفترات الماضية واعتذاره عن ذلك.

وتصدر هاشتاج #شكرا_عايض_القرني، موقع التواصل تويتر، وتفاعل معه الكثير من النشطاء؛ حيث كتب المغرد برجس حمود البرجس قائلًا إن «الاعتدال والوسطية مطلب ولا يستحق إلا الشكر، نعم للترغيب بالاعتدال ولا للترهيب عن الاعتدال».

وتعليقًا على هجوم الإعلام القطري على القرني، كتب المغرد سلمان الدوسري قائلًا « لو لم يكن من تراجعات القرني إلا هذا الهجوم المنظم من إعلام المعزول.. لكفاه قوة وشجاعة.. فضحهم وقلب الطاولة عليهم.. كشف ألاعيبهم وأثبت محاولات اختراق المجتمع السعودي.. محظوظ من كان خصمه (الجريرة) وشركاءها».

وحول أسباب توجيه الشكر للقرني على مراجعاته، كتب المغرد منصور الخميس قائلًا «نعم سنشكر عائض على موقفه الشجاع، فهجوم المتحزبين عليه في الداخل والخارج أمر متوقع، ولكن لا يصح إلا الصحيح، عاد عائض والعود أحمد لأجل الوطن وأمنه واستقراره»، وتابع في تغريدة أخرى «آلمهم وأوجعهم فهاجموه وحاولوا النيل منه لأنه قال الحقيقة.. اعتذر لوطنه فقبل الوطن اعتذاره، فكل ابن آدم خطّاء وخير الخطّائين التوابون».

وكتب المغرد بن هباس قائلًا «لماذا #شكرا_عايض_القرني؟ لأنه أخذ المبادرة وكشف المستور واعتذر عن مواقفه السابقة، ولذلك يهاجمه إعلام تنظيم الحمدين بقوة، بينما لا يزال الصمت هو موقف العشرات من الدعاة والفنانين والشعراء وغيرهم، دون أن يبيّنوا علاقتهم مع شرق سلوى ويعتذروا عن مواقفهم».

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بينما قال المغرد منذر آل الشيخ مبارك «مهما كان غضبنا وخلافنا، لكن دخول الجزيرة وأذناب الإخوان على الخط أمر نرفضه، لهم أجندة وشنشنة نعرفها من أخزم، بالضد تعرف الأشياء».

وكان الداعية الدكتور عائض القرنين أقر بوقوع تيار الصحوة في عدد من الأخطاء التي أضرت بالمجتمع السعودي، مقدمًا اعتذاره عن الأضرار التي نتجت عن ذلك.

وقال القرني خلال ظهوره على شاشة روتانا خليجية مساء الاثنين الماضي، أنا باسم الصحوة أعتذر للمجتمع السعودي عن أخطاء التشديد التي خالفت الكتاب والسنة وسماحة الإسلام وضيَّقت على المجتمع السعودي.. أنا الآن مع الإسلام المعتدل المنفتح على العالم، الوسطي الذي نادى به سمو ولي العهد.

وكشف القرني، عن تفاصيل مثيرة في علاقته مع قطر، مشيرًا إلى إغراءات عديدة عُرضت عليه ليهاجم السعودية؛ لكنه بمجرد أن علم بمؤامرة الدوحة على وطنه، أوقف تعاملاته معها وذهب للدولة واعتذر.