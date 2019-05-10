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انطلاق برنامج أدبي الأحساء الرمضاني
متابعات الخليج 365 - الأحساء
انطلق برنامج أدبي الأحساء الرمضاني وسط حضور كبير مميز ومشرف من المثقفين والمثقفات والمفكرين والأدباء وأساتذة الجامعات حيث كان البدء بلقاء مثقفي ومثقفات الأحساء للتهاني والمباركة بالشهر الكريم مساء الثلاثاء الثاني من الشهر الكريم، فقد تحول اللقاء إلى لقاء وطني ثقافي ألقيت فيه عدد من القصائد والكلمات المعبرة عن فرحة الجميع ببلوغ رمضان هذا الشهر الكريم.
تحدث في بداية اللقاء رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري فنقل تهاني المثقفين والمثقفات الأحسائيين لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله وتمنى أن يديم الله على وطننا ما نحن فيه من نعم كثيرة يأتي في مقدمتها الأمن والأمان وما شرف الله به حكام وشعب المملكة بأن جعلهم خداماً للحرمين الشريفين وجميع مَن يفد إليهما من المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها ثم توالت الكلمات فألقت الشاعرة تهاني الصبيح قصيدة وطنية بينما تحدث في اللقاء الدكتور محمد البشير والدكتور سامي الجمعان والدكتور يونس البدر والشاعر يحيى العبداللطيف، حضر اللقاء جمع كبير من المثقفين والمثقفات ورواد النادي.
وفي مساء الخميس الرابع من شهر رمضان الجاري كان موعد الحضور مع الأستاذ الدكتور هشام محمد عباس أستاذ الإعلام في قسم الاتصال والإعلام بكلية الآداب – جامعة الملك فيصل ، وقدمه المعيد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن محمد الزهراني، وقد قدم الدكتور هشام قراءة في روايته الجديدة ( قهوة برائحة التاريخ ) حظيت هذه القراءة بمداخلات كثيرة ومتميزة ، وتساؤلات نقدية أجاب عنها الدكتور هشام بعمق ، تجدر الإشارة إلى أن نادي الأحساء الأدبي أعد باقة من البرامج المنوعة التي تستمر حتى ليلة السابع عشر من الشهر الكريم.
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