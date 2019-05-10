شكرا لقرائتكم تفاصيل 57 وظيفة على سلم رواتب الموظفين العام عبر جدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

دعت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية:

وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان ( 57 ) وظيفة شاغرة (رجال، نساء) وهي موزعة على النحو التالي :

​ملاحظة: يبدأ التقديم اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 07/09/1440هـ في تمام الساعة 9:00 ص وحتى يوم السبت الموافق 13/09/1440هـ في تمام الساعة 11:59م وذلك عبر منظومة جدارة .

ثانياً: آلية التقديم من قبل (المتقدمين): 1. الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية ، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع ملاحظة أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق أثناء عملية الترشيح. 2. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب . 3. يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب. ثالثاً: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة : 1. خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة ومايعادلها 2. خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس). 3. خريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية . Advertisements 4. خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة الماجستير). 5. الاولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية. 6. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة. 7. توفر اختبار القدرة المعرفية للجامعيين (رجال) للمتقدمين لوظائف المرتبة السادسة والسابعة. 8. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، و سيتم دعوة أكثر من (متقدم/ــه) على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً. 9. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات من خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح. 10. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية). رابعاً : إيضاحات عــامــة: 1. هيئت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح. 2. البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ــه) على نظام جدارة مسئوليتها على (المتقدم/ــه) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف. 3. ستقوم وزارة الخدمة المدنية بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية. ويمكن الاطلاع على الوظائف المعلن عنها عبر الرابط التالي :

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