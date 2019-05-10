2019-05-10

بعد ساعات من رحيل والده.. وفاة مدير عام هلال تبوك في حادث مروري

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

ساعات قليلة فصلت بين وفاة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك حسين غالب البلوي وبين وفاة والده.

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وفي التفاصيل التي حصلت عليها ” متابعات الخليج 365 ” فإن والد مدير الهلال الأحمر وافته المنية مغرب يوم أمس ” الخميس ” بمحافظة القريات بمنطقة الجوف، ليلحقه ابنه حسين البلوي فجر اليوم الجمعة بحادث مروري على طريق المعظم بين تبوك ومحافظة العلا.

وقع الحادث كان مؤلماً على أسرة البلوي بعد أن فقدت اثنين من أسرتها في يوم واحد، والوقع الأكبر كان على أفراد الفرق الإسعافية التي باشرت الحادث والتي تفاجأت بأن الحادث كان لمديرهم الذين يعملون تحت إدارته.