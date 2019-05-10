الراحل يواصل تكريم الشخصيات البارزة سعودياً وخليجياً

2019-05-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

يواصل برنامج “الراحل” الذي يعرض على قناة «روتانا خليجية» في رمضان للموسم الثالث على التوالي، تكريم الشخصيات البارزة في المملكة والخليج التي ورغم رحيلها إلا أن بصمتها لا زالت محفورة في المجتمع بكافة الميادين.

واستطاع مُعدّ ومقدم البرنامج الإعلامي محمد الخميسي، أن يحقق نسب مشاهدة عالية عبر روتانا خليجية ووسائل التواصل الاجتماعي، منذ الحلقة الأولى للموسم الثالث والذي دشنه بحلقة خاصة عن سيرة وحياة سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت سابقاً رحمه الله، تضمنت شهادات لعدد من أبناء أمير القلوب الراحل وبطل تحرير الكويت، والمقربين منه وبعض معاصريه والشخصيات السياسية والاجتماعية في الكويت.

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واستعرض “الراحل 3” مسيرة الأديب والكاتب فهد بن علي العريفي في الحلقة الثانية، متناولاً حياته واهتماماته ولاسيما القراءة والاطلاع منذ الصغر، وتأثيره على الوسط الثقافي في حائل.

كما خصص حلقة عن عراب إنجازات نادي الاتحاد ورئيسه الذهبي الراحل أحمد مسعود، متطرقاً لسيرة وحياة مسعود الذي عاش للاتحاد لاعباً، وعضو شرف، ورئيساً لثلاث فترات، نال فيها الاحترام بحرصه على تطبيق مبدأ (الرياضة أخلاق وفروسية)..، وتضمّن شهادات حول أحمد مسعود ومواقفه من لاعبين اتحاديين ومدربين عالميين، بجانب شهادة الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة سابقاً، والأمير تركي بن عبدالله الفيصل، إضافة إلى شهادة أبنائه وأحفاده حول شخصيته وكرمه وحبه للخير.

فيما تطرق الموسم الثالث من “الراحل” إلى سيرة وحياة سمو الأمير فهد الفيصل رحمه الله في حلقة خاصة، تضمنت آراء أبناء الأمير الراحل الذي يُعد من رعيل البناة والمؤسسين للدولة، حيث بدأ حياته مقاتلاً مع الملك عبدالعزيز في حروب التوحيد، وشارك في معركة السبلة وحرب اليمن، وتولى بعدها عدة مناصب ومنها إمارة الباحة، ويصبح أول أمين لمدينة الرياض وأحد الرجال الذين عملوا مع أميرها السابق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، في تطوير الرياض.