شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لقياس معدل انتشار الأمراض المزمنة في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطلق المجلس الصحي السعودي، عبر المركز الوطني للقلب بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، مبادرةً وطنية لقياس عبء الأمراض المزمنة في المملكة، وذلك من خلال منصة «أبشر الالكترونية».

وتهدف المبادرة إلى تحديد معدل انتشار الأمراض المزمنة في المملكة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى تعزيز أنماط الصحة العامة للمجتمع.

وجرى إطلاق المبادرة، في حفل أعدَّ بهذه المناسبة، بحضور الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي، والمشرف على أعمال وإدارة مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق الشدي، ومساعد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور إبراهيم الهرفي، ومدير المركز الوطني للقلب في المجلس الصحي السعودي الدكتور ناصر القحطاني. وأشار الدكتور نهار العازمي إلى أن هذه المبادرة تأتي جنباً إلى جنب، مع المبادرات والمشاريع التي عمل عليها المجلس الصحي السعودي، تهدف في مجملها إلى تحسين الخدمات الصحية في المملكة ووضع الخطط الوقائية لتخفيف وطأة الأمراض المزمنة على أفراد المجتمع.