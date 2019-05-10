«البيئة»: فتح التسجيل في برنامج «سعودي قاب»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، فتح باب التسجيل في المرحلة الاولى لعدد 100 متدرب للبرنامج التدريبي المتكامل المؤهل للحصول على شهادة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة «سعودي قاب»، بدءاً من الأحد القادم حتى الأربعاء 24 رمضان. وأوضحت الوزارة أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم سعودياً أو سعودية الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في المجال الزراعي، ويفضل من يكون قادراً على استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، ألا يكون المتقدم موظفاً أو لديه سجل تجاري، ويفضل من لديه شهادة خبرة في مجال الإنتاج النباتي. وأشارت إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة مالية بعد التخرج بنجاح من البرنامج التدريبي، وفرصة التأهيل لسوق العمل، إضافة إلى أنه سيتم اختيار وتعيين أفضل 15 متدرباً في وحدة «سعودي قاب»، والحصول على شهادات معتمدة من مدربين لهم خبرات دولية. وبينت الوزارة أن مدة الدورة 3 أشهر بواقع 5 أيام أسبوعياً و8 ساعات تدريب عملي ونظري يومياً، وسيتم توزيع المتدربين (100 متدرب) على منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية. وأفادت بأنه سيتم تحديد وقت الدورة ومقرها فور الانتهاء من فرز التسجيل للمتقدمين، ويمكن الاستفسار على البريد التالي: SGAPmewa.gov.sa

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، فتح باب التسجيل في المرحلة الاولى لعدد 100 متدرب للبرنامج التدريبي المتكامل المؤهل للحصول على شهادة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة «سعودي قاب»، بدءاً من الأحد القادم حتى الأربعاء 24 رمضان. وأوضحت الوزارة أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم سعودياً أو سعودية الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في المجال الزراعي، ويفضل من يكون قادراً على استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، ألا يكون المتقدم موظفاً أو لديه سجل تجاري، ويفضل من لديه شهادة خبرة في مجال الإنتاج النباتي. وأشارت إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة مالية بعد التخرج بنجاح من البرنامج التدريبي، وفرصة التأهيل لسوق العمل، إضافة إلى أنه سيتم اختيار وتعيين أفضل 15 متدرباً في وحدة «سعودي قاب»، والحصول على شهادات معتمدة من مدربين لهم خبرات دولية. وبينت الوزارة أن مدة الدورة 3 أشهر بواقع 5 أيام أسبوعياً و8 ساعات تدريب عملي ونظري يومياً، وسيتم توزيع المتدربين (100 متدرب) على منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية. وأفادت بأنه سيتم تحديد وقت الدورة ومقرها فور الانتهاء من فرز التسجيل للمتقدمين، ويمكن الاستفسار على البريد التالي: SGAPmewa.gov.sa

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