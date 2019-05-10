شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر «العمرة»: ارتفاع أعداد القادمين 7 %.. الغالبية إناث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، ارتفاع أعداد المعتمرين العام الهجري الجاري 7% حتى نهاية شهر شعبان بـ6136139 معتمراً ومعتمرة، عن الفترة ذاتها من العام الماضي الذي بلغ عدد القادمين فيه 5719398، فيما وصل عدد التأشيرات الصادرة للعمرة 6730109 تأشيرات أكثر بنسبة 6% عن شعبان من العام الماضي الذي بلغ عدد التأشيرات فيه 6314448.

وبحسب التقرير الإحصائي الذي نشرته وزارة الحج والعمرة لشهر شعبان، فإن حصيلة المغادرين من المعتمرين 5589537، بزيادة نسبتها 5% عن الشهر نفسه في العام الماضي الذي بلغ 5324906، في حين بلغ عدد المعتمرين والزوار المتواجدين داخل المملكة 546602، أكثر بنسبة 28% عن عددهم في الموسم الماضي الذي بلغ 394492، مع متوسط فترة إقامة تتراوح بين 13 يوماً في مكة المكرمة و8 أيام في المدينة المنورة، في حين كان متوسط فترة الإقامة الموسم الماضي من الشهر نفسه يسجل 9 أيام في مكة المكرمة و5 أيام في المدينة المنورة.

ومن بين 6730109 تأشيرات، فإن عدد الذكور 3190533، وعدد الإناث 3539576 بغالبية 5% جاء منهم 2155231 برفقة عائلاتهم، بينما 4574878 بشكل فردي وانعكس هذا التنوع على اللغات، بحيث احتلت قائمة الخمس لغات الأعلى استخداما كل من: الأوردو، الملاوية، الهندية، العربية، التركية.

وكانت الحصة الأكبر من المعتمرين الذين وصلوا عبر المنافذ الجوية وعددهم 5486345 معتمراً، أما المنافذ البرية فشهدت وصول 567976 معتمراً، في حين سجل وصول 81818 معتمراً عبر المنافذ البحرية.