شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية تقر البطاح مديراً عاماً لـ«الخليج 365».. وتمدد لمجلس الإدارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أقرت الجمعية العمومية لمؤسسة "الخليج 365" للصحافة والنشر أحمد بن سليمان البطاح مديراً عاماً جديداً للمؤسسة خلفاً لوليد بن جميل قطان الذي استقال من منصبه لظروفه الخاصة. واستعرضت الجمعية قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للمؤسسة عن العام المالي الماضي 2018، فيما أثنت على التطور الذي شهده المحتوى الخبري في الصحيفة وقدرته على مواكبة الإعلام الجديد بكافة أنواعه.

جاء ذلك في جلسة الجمعية الاعتيادية المنعقدة يوم (السبت) الماضي برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن صالح كامل، مؤكدة أنها تعول على العاملين بالمؤسسة إدارة وتحريراً لإحداث نقلة نوعية للكيان العكاظي ووسائله الصحفية، ومواكبة الصحافة الرقمية، وما يتطلبه ذلك من بذل المزيد من الجهد والدعم للنهوض بأعمالها والدخول في مرحلة جديدة تمكنها من مواجهة جميع الأبعاد في الإعلام الدولي الجديد، ما يضمن استمرار نجاحات "الخليج 365" في خوض غمار التقدم والتطور عبر منصة "الخليج 365" للإعلام الرقمي، بشكل يليق باسم المؤسسة العريقة في الصحافة المحلية والإقليمية والعربية.

وأثنت الجمعية على تنمية صناعة المحتوى الخبري الجيد الذي شهدته الصحيفة خلال المرحلة الماضية، عبر تطوير الكفاءات القادرة على التعامل مع متغيرات الإعلام الجديد، بما يواكب التطور التقني والسريع في الإعلام الرقمي، ويضمن وصول الخبر إلى القارئ بالسرعة اللازمة عبر منصات التواصل الاجتماعي كافة.

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كما وافقت الجمعية على تمديد فترة مجلس الإدارة الحالي، ومنحه المزيد من الصلاحيات لاستكمال مسيرته الإدارية في تحسين وضع المؤسسة ومتابعة كافة الإجراءات السابقة التي لم تكتمل بعد خاصة فيما يتعلق بالانتقال التدريجي من مرحلة الصحافة الورقية إلى الصحافة الرقمية لمحاكاة شرائح المجتمع السعودي كافة، علاوة على العمل على إيجاد فرص استثمارية جديدة لتنمية مواردها المالية، لتصبح رافداً وداعماً لها لاستكمال مسيرة تقدم المؤسسة. فيما أقرت الجمعية بحضور ممثلي وزارة الإعلام، مدير الإعلام الداخلي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالرحمن بن هادي، ومدير إدارة الصحافة عبدالمحسن بن ناصر العتيبي قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للمؤسسة عن العام المالي 2018، لاسيما أن المؤسسة شهدت خلاله تحديات وصعوبات أثرت على الإعلام بصورة عامة، ما أدى إلى تراجع نتائجها المالية، رغم الجهود المتواصلة من مجلس الإدارة وإدارة المؤسسة لتقليص المصروفات قدر المستطاع، للحفاظ على مكتسباتها ووسائلها الصحفية وتقديم الرسالة الإعلامية الوطنية بالشكل المطلوب المأمول.

واستعرض أعضاء الجمعية تقرير مجلس الإدارة والمدير العام، وما تضمنه من قرارات وإجراءات تم تنفيذها لمعالجة أوضاع المؤسسة من تخفيض المصروفات بشكل كبير، والخروج من الاستثمارات غير المجدية وتصفيتها، والعمل على معالجة أوضاعها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات المهنية والمنافسة الكبيرة بين وسائل الإعلام والإعلام الجديد بمختلف أنواعه وروافده. وفي الختام تمنى أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء مجلس الإدارة التوفيق في مسيرته وأعماله للنهوض بالمؤسسة بما يتوافق مع طموحات المساهمين والقراء على حد سواء.

وعقب انتهاء الجمعية العمومية، عقد مجلس إدارة مؤسسة "الخليج 365" أولى جلساته بعد التمديد، إذ صوت أعضاؤه بالإجماع على استمرار عبدالله كامل رئيسا للمجلس. كما أعاد المجلس تشكيل لجانه للقيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم، والمتمثلة في اللجنة التنفيذية، ولجنة المخاطر والمراجعة، ولجنة الحوافز والمكافآت، وأخيراً لجنة المسؤولية الاجتماعية.

يذكر أن المجلس ضم في عضويته كلاً من وليد محمد بن محفوظ، والدكتور طارق بن علي فدعق، والدكتور أحمد بن عبدالله اليوسف، وحسين بن علي شبكشي، وحمد بن عبدالله القاضي، والدكتور مسلم بن علي مسلم، والدكتور محمد أمين ساعاتي، والدكتور وليد عرب هاشم، والمدير العام الجديد أحمد البطاح، ورئيس تحرير صحيفة "الخليج 365" الزميل جميل الذيابي.