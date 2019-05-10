بالصور.. الملتزم جزء من الكعبة المشرفة ومَعْلَم من معالم المسجد الحرام

يعد الملتزم جزءًا من الكعبة المشرفة ومعلمًا من معالم المسجد الحرام، والملتزم الجزء من الجدار الشرقي الواقع بين الحجر الأسود في الركن وبين باب الكعبة، ومنهم من يقول: هو جدار الكعبة الشرقي بامتداد طوله. وسمي الملتزم بهذا الاسم لاشتقاقه اللغوي من اسم المكان من الفعل التزم؛ فالمكان ملتزم. والمقصود بالالتزام: أن يأتي العبد إلى هذا الموضع فيلصق صدره بهذه القطعة من الكعبة، واضعًا ذراعيه ووجهه وكفيه يلصقها؛ ليُظهر فقره وضراعته وحاجته إلى ربه.

ونص الفقهاء على صحة ومشروعية إتيان الملتزم والتزامه؛ أي الدعاء عنده فيما يحتاجه العبد من أمور الدنيا والآخرة؛ حيث يقول من التزم الملتزم ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه: “اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بفضلك بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، اللهم فإن كنت قد رضيت عني فازداد عني رضا، وإلا فمن الآن فارضى عني قبل أن تنأ عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي غير مستبدل بك ولا ببيتك الحرام، اللهم أصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي، وأعني على طاعتك وعبادتك ما حييت، وأسألك من خيري الدنيا والآخرة”؛ يدعو بهذا أو بما شاء، فمن أتى الملتزم وتأتَّى له ذلك فهي من المواضع والآيات في هذا البيت الحرام.