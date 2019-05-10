الحصيني: سحب رعدية ممطرة على العاصمة الرياض

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن حالةً من السحب الرعدية الممطرة سوف تؤثر على أجزاء من العاصمة الرياض ومناطق أخرى.

وقال عبر حسابه في تويتر: السحب الرعدية الممطرة السحب الرعدية عصر اليوم الخميس على أجزاء من منطقة الرياض وجنوب شرق المدينة والشمالية والباحة وشرقها وجنوب غرب منطقة الرياض، وعلى الصمان وعلى الكويت، مع التنبيه من الرياح الهابطة مثيرة للأتربة. وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم؛ سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، وفرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية).