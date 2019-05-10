تأجيل النظر في طلب الإفراج المشروط عن حميدان التركي مدة شهرين

أعلن تركي حميدان التركي، اليوم الخميس، أن لجنة النظر في طلب الإفراج المشروط المقدم من والده قررت تأجيل النظر في الطلب مدة شهرين. وجاء هذا القرار بعدما منعت إدارة السجن والده من حضور الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد يوم الثلاثاء الماضي.

وكان من المقرر أن يحضر حميدان التركي السجين في أمريكا للجلسة ويستمع إلى قرار أعضاء اللجنة القضائية الذين كان من المفترض أن يقبلوا طلبه أو يرفضوه أو يؤجلوا النظر فيه. ومُنعت ابنتا حميدان التركي نورة وأروى المتواجدتان في الولايات المتحدة الأمريكية من الحضور للسجن الثلاثاء الماضي، وهما اللتان استطاعتا زيارته ولقاءه في السجن الأسبوع الماضي.