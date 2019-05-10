اصطدام 9 مركبات على طريق الطائف-الرياض والجهات الأمنية تباشر

استنفرت الجهات الصحية الإسعافية والأمنية على طريق الطائف-الرياض، لمباشرة حادث مروري متطور أسفر عن عدد من الإصابات. وقال مركز ٩١١: بلاغ من مواطن عن اصطدام ٩ مركبات بطريق الطائف-الرياض باتجاه الرياض، نتج عنه عدد من الإصابات.
وأضاف: الجهات المختصة باشرت الحادث وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي. من جهتها أعلنت صحة الطائف حالة الطوارئ في مستشفى ظلم العام ومستشفى الخرمة والموية للمساندة. وأرسلت غرفة الطوارئ 6 فرق صحية للمشاركة مع الجهات المعنية بعد بلاغ عن الحادث الذي وقع بالقرب من الحوميات. واستقبل مستشفى ظلم العام حتى الآن ١١ حالة إصابة غالبيتها مستقرة ولله الحمد.
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