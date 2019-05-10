فيديو: فنانة مشهورة تعشق محمد بن سلمان

أثنت الفنانة الخليجية شمس، يوم الخميس، على دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قائلة إنها تعشقه وتحبه، لتثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة شمس، في مقابلة تلفزيوينة، عن ولد العهد "أنا أسميه محرر الأحرار، لأن العبيد ما راح يدورون ع الحرية ولو الحرية كانت مطرا، لمسك العبيد مظلات".

وأعربت عن انبهارها بالتطورات التي شهدتها المملكة وقرارات الأمير محمد، ومن ذلك السماح للمرأة بالقيادة في المملكة، إذ قالت: "الأمير حقق أمنيتي شخصيا في إعطاء المرأة الحق في القيادة حتى لو ما تبغى تسوق، الموضوع مو السواقة الموضوع إعطاء حق".

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وأوضحت أن ولي العهد محمد بن سلمان عمل إنجازا كبيرا في المملكة، أنا ما كنت أحلم أن أغني على مسرح في السعودية"، مضيفة: "لم تقتصر التطورات على الجانب الثقافي أو الفني أو حقوق المرأة فقط، بل شملت أيضا تطورات اقتصادية".

وأكدت الفنانة شمس أنها "لا تتزلف إلى أحد من زعماء العرب، ولكن أعشق هذا الشخص، أعشق جرأته، أعشق أنه عرض نفسه للخونة، حبيبي حبيبي ربنا يطول عمره ويعيش يحكم مليون سنة".

والفنانة شمس أو كما تعرف بلقب شمس الكويتية واسمها الكامل شمس بندر نايف الأسلمي. ولدت، هي مغنية كويتية سعودية، لها العديد من الأعمال الفنية، وتبلغ من العمر 39 عاما.