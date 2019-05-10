بالفيديو.. الزعاق يحدِّد أطول وأقصر ساعات الصيام بالسعودية

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أمس الخميس، عدد ساعات الصيام في شهر رمضان في المملكة.

وقال الزعاق في فيديو نشره عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: إنَّ متوسط عدد ساعات الصيام بالمملكة يبلغ أربعة عشر ساعة وأربعون دقيقة. مضيفًا أن هذه المدة تزداد كل يوم بمقدار دقيقة واحدة، أي أنه من بداية رمضان وحتى نهايته ستكون مدة الزيادة نصف ساعة تقريبًا؛ حيث ستصل عدد ساعات الصيام بنهاية الشهر الكريم الى خمسة عشر ساعة واثنى عشر دقيقة.

وأضاف الزعاق، أنَّ أطول ساعات الصيام بالمملكة ستكون في الشمالية والشمالية الشرقية؛ حيث تصل في «القريات» إلى خمسة عشر ساعة وواحد وعشرين دقيقة، أما أقل عدد ساعات الصيام فستكون في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية ناحية جازان؛ حيث تصل إلى أربعة عشر ساعة وسبعة عشر دقيقة.

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وكانت المحكمة العليا، أعلنت مساء الأحد الماضي، رصد هلال شهر رمضان المبارك، في حوطة سدير وتمير بالرياض وغيرها من مناطق المملكة.

من جهة أخرى، تشهد بعض مناطق المملكة حالة مطرية خلال هذه الأيام، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لحالة الطقس اليوم الجمعة، أنّ الفرصة لا تزال مهيأةً لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وكذلك على منطقتي الرياض والشرقية، كما يُتوقع تأثير العوالق الترابية على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

في السياق ذاته، وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مساء أمس الخميس، تنبيها لقائدي المركبات بمنطقة الرياض، بسبب حالة جوية تحد من مدى الرؤية الأفقية، وطالبت بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظرًا للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة، والذي يحدّ من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع، متمنيًا للجميع السلامة والأمان.