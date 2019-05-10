بالصور.. رئاسة المسجد النبوي تنظّم مائدة إفطار جماعي لـ«ذوي الهمم»

نظّمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في وحدة ذوي القدرات الخاصة التابعة لإدارة الخدمات الاجتماعية، مساء أمس الخميس، مائدة إفطار جماعي لذوي القدرات الخاصة في الساحة الجنوبية الغربية من المسجد النبوي.

ويأتي ذلك في لفتة إنسانية رائعة تجاه فئة غالية لإخواننا من ذوي الهمم العالية، ودعوتهم لمشاركة إخوانهم من الصائمين للإفطار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبادرة لاقت قبولًا كبيرًا، وتجسّد مدى التلاحم بين جميع الفئات المجتمع المدني.

وتحرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على أن تكون الخدمات المقدمة لذوي القدرات الخاصة على أكمل وجه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.