ضبط وافدة تمارس عمليات التجميل بمنزلها في الرياض

تمكنت الجهات الأمنية بمدينة الرياض بالتنسيق مع وزارة الصحة، أمس الخميس، من ضبط وافدة تمارس «التجميل الطبي» داخل منزلها دون الحصول على ترخيص.

وأوضحت وزارة الصحة –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه تم ضبط وافدة مهنة الطب «التجميل الطبي» بدون ترخيص في منزلها الخاص بمدينة الرياض، وذلك بعد تلقي بلاغ من وافدة متضررة، مشيرة إلى أنه تم إحالة الوافدة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ اللازم وتطبيق النظام بحقها.

وكانت وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ضبطت في 23 أبريل الماضي، وافدًا يمارس الطب البديل دون ترخيص في منطقة جازان.

وأوضحت الوزارة، أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية، تم ضبط وافد يمارس مهنة الطب البديل في المنازل بدون ترخيص، مشيرة إلى أنه تمت إحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه، وحثت الجميع، بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة، بالاتصال على رقم (937).

Advertisements

وكانت الصحة قد ضبطت يوم 21 أبريل الجاري، صيدلية مخالفة تبيع أدوية طبية بدون وصفة طبية في منطقة حائل، وبسعر أعلى من السعر المحدد لتلك الأدوية.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الصحة أمس الخميس، نصائح لمرضى الغسيل الكلوي الدموي في رمضان، مضيفة أنه يُفضَّل لمرضى الغسيل الكلوي، استشارة الطبيب حول القدرة على صيام الشهر الكريم من عدمه، فضلًا عن معرفة الأعراض التي تمثل خطورة على صحة المريض وتستوجب الذهاب إلى المستشفى.

وشددت الوزارة على ضرورة تنظيم جلسات الغسيل الكلوي بحيث تكون مواعيدها بعد تناول الإفطار، ولو تعذر الأمر فعلى المريض أن يفطر في اليوم المحدد لجلسة الغسيل، مع مراجعة اختصاصي التغذية؛ لمعرفة الأطعمة الواجب الامتناع عنها أو تقليلها بعد الإفطار.

ونوَّهت الوزارة بأهمية مراجعة الطبيب المعالج بشأن أوقات وجرعات الأدوية في حال الصيام، وتحديد كمية السوائل المسموح بها، بالإضافة إلى الحصول على رقم تواصل وحدة الغسيل الكلوي التي يغسل بها المريض، أو الاتصال على الرقم 937 في حال الضرورة.