خادم الحرمين يتلقى اتصالا من نائب رئيس الوزراء بسلطنة عُمان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفيًا أمس من نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان السيد فهد بن محمود آل سعيد، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.