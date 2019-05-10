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سجاد 4 دول غطى مساحات وساحات المسجد الحرام

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أسهمت 4 دول في صناعة سجاد المسجد الحرام منذ 40 عامًا ، 3 منها حتى عام 1420، وهو العام الذي تحولت فيه صناعة السجاد إلى وطنية خالصة.

3 دول صنعت سجاد الحرم بلون أخضر من 1402 حتى 1420

من 1402 حتى 1409

تم استيراده من بلجيكا

1409 حتى 1416

تم استيراده من ألمانيا

1416 حتى 1420

تم استيراده من لبنان

1420 حتى 1434

صناعة سعودية

بلون أحمر

منذ 1434

صناعة سعودية

بلون أخضر

35

سجادة تغسل في اليوم الواح

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ألف سجادة تغطي الساحات والمساحات

1650

100

سجادة تغسل خلال الساعة الواحدة بمغسلة مركزية

4

مراحل لغسل السجاد

أ

إزالة الغبار

ب

مرحلة الغسيل

ج

تجفيف السجاد

د

نشر السجاد بعد تجفيفه لمدة (24) ساعة في الصيف و(48) ساعة في الشتاء.


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