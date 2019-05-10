سجاد 4 دول غطى مساحات وساحات المسجد الحرام

3 دول صنعت سجاد الحرم بلون أخضر من 1402 حتى 1420
من 1402 حتى 1409
تم استيراده من بلجيكا
1409 حتى 1416
تم استيراده من ألمانيا
1416 حتى 1420
تم استيراده من لبنان
1420 حتى 1434
صناعة سعودية
بلون أحمر
منذ 1434
صناعة سعودية
بلون أخضر
35
سجادة تغسل في اليوم الواح
ألف سجادة تغطي الساحات والمساحات
1650
100
سجادة تغسل خلال الساعة الواحدة بمغسلة مركزية
4
مراحل لغسل السجاد
أ
إزالة الغبار
ب
مرحلة الغسيل
ج
تجفيف السجاد
د
نشر السجاد بعد تجفيفه لمدة (24) ساعة في الصيف و(48) ساعة في الشتاء.
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