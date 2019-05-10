سجاد 4 دول غطى مساحات وساحات المسجد الحرام

أسهمت 4 دول في صناعة سجاد المسجد الحرام منذ 40 عامًا ، 3 منها حتى عام 1420، وهو العام الذي تحولت فيه صناعة السجاد إلى وطنية خالصة. 3 دول صنعت سجاد الحرم بلون أخضر من 1402 حتى 1420 من 1402 حتى 1409 تم استيراده من بلجيكا 1409 حتى 1416 تم استيراده من ألمانيا 1416 حتى 1420 تم استيراده من لبنان 1420 حتى 1434 صناعة سعودية بلون أحمر منذ 1434 صناعة سعودية بلون أخضر 35 سجادة تغسل في اليوم الواح Advertisements ألف سجادة تغطي الساحات والمساحات 1650 100 سجادة تغسل خلال الساعة الواحدة بمغسلة مركزية 4 مراحل لغسل السجاد أ إزالة الغبار ب مرحلة الغسيل ج تجفيف السجاد د نشر السجاد بعد تجفيفه لمدة (24) ساعة في الصيف و(48) ساعة في الشتاء.



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