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استشارية المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي تنتخب نوابها

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تعقد اللجنة الاستشارية للمرأة بمنظمة التعاون الإسلامي في إطار المؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء، اجتماعها الرابع الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة.

ويتناول المؤتمر، متابعة تنفيذ نتائج الاجتماعات السابقة للجنة، وانتخاب نواب رئيس اللجنة، والنظر في ورقة المفاهيمية حول سياسة المنظمة، وتكوين مجموعة عمل لإثراء مشروع الورقة المفاهيمية، إلى جانب وضع إستراتيجية للتعريف بخطة عمل المنظمة للنهوض بالمرأة «أوباو» على المستوى الوطني والدولي. سيناقش المؤتمر أيضا سبل تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الوزاري السابع للمرأة الذي عقد في عاصمة بوركينا فاسو «واجادوجو»، فيما يخص دعم المرأة الفلسطينية، وتقييم نتائج الجلسة رفيعة المستوى التي عقدتها بوركينا فاسو بالتنسيق مع الأمانة العامة خلال أعمال الدورة الـ63 للجنة ووضع المرأة في الأمم المتحدة بنيويورك حول وصول النساء والفتيات إلى خدمات الحماية الاجتماعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. يذكر أن اللجنة تتكون من 9 أعضاء يمثلون المجموعات الثلاث للمنظمة العربية والإفريقية والآسيوية.


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