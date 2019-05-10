ويتناول المؤتمر، متابعة تنفيذ نتائج الاجتماعات السابقة للجنة، وانتخاب نواب رئيس اللجنة، والنظر في ورقة المفاهيمية حول سياسة المنظمة، وتكوين مجموعة عمل لإثراء مشروع الورقة المفاهيمية، إلى جانب وضع إستراتيجية للتعريف بخطة عمل المنظمة للنهوض بالمرأة «أوباو» على المستوى الوطني والدولي. سيناقش المؤتمر أيضا سبل تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الوزاري السابع للمرأة الذي عقد في عاصمة بوركينا فاسو «واجادوجو»، فيما يخص دعم المرأة الفلسطينية، وتقييم نتائج الجلسة رفيعة المستوى التي عقدتها بوركينا فاسو بالتنسيق مع الأمانة العامة خلال أعمال الدورة الـ63 للجنة ووضع المرأة في الأمم المتحدة بنيويورك حول وصول النساء والفتيات إلى خدمات الحماية الاجتماعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. يذكر أن اللجنة تتكون من 9 أعضاء يمثلون المجموعات الثلاث للمنظمة العربية والإفريقية والآسيوية.
كانت هذه تفاصيل خبر استشارية المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي تنتخب نوابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.