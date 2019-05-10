انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تؤجل محاكمة 15 معتقلاً في سجونها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 10 مايو 2019 01:52 صباحاً - كشف حساب "معتقلي الرأي" المهتم بنشر أخبار المعتقلين في السعودية، أن السلطات في المملكة أجلت محاكمة 15 معتقلاً، كان من المزمع عقدها نهاية شهر شعبان/أبريل، الماضي.

وقال القائمون على الحساب في تغريدة على "تويتر"، إن السلطات السعودية أجلت محاكمة 15 على الأقل من معتقلي الرأي، "من دون سبب وتم تحويل عدد منهم إلى العزل الانفرادي".

وفي تغريدة أخرى، كشف الحساب عن فرض السلطات السعودية "تضييقاً على عدد كبير من المعتقلين في سجن الحاير منذ مطلع رمضان الحالي، وخاصة فيما يتعلق بزيادة درجة التبريد في جهاز التكييف بشكل تسبب لبعضهم بأمراض وآلام شديدة في المفاصل".

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وكان عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، كشف في الأول من شهر مايو الجاري، أن محاكمة والده التي طالبت فيها النيابة العامة بإعدامه، تم تأجيلها.

وشهدت المملكة، خلال العامين الماضيين، أكبر حملة اعتقال طالت المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

وتعرّض هؤلاء المعتقلون إلى أشد أنواع الانتهاكات الجسدية والمعنوية؛ منها التعذيب، والحبس الانفرادي، ومنع أفراد عوائلهم من السفر.