السعودية | هل قرعت طبول الحرب في الخليج أم مجرد حرب نفسية

المناطق _ يوسف المطيري

بدأت المنطقة على صفيح ساخن بعد حشد أمريكا لقواتها في المنطقة بدء من العراق التي رفعت عدد قواتها فيها إلى 50 ألف جندي، وإرسال ست قطع بحرية للخليج بالإضافة لنشر 4 قاذفات إستراتيجية في قطر.

ورغم تأكيدات مستشار الأمن القومي الأمريكي (جون بولتن) أن أمريكا لا تريد الحرب مع إيران إلا أنه أكد أن التعزيزات الأمريكية تحمل رسالة واضحة لإيران مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل برد قوي.

وفي حين أن المؤشرات تشير إلى نية أمريكية توجيه ضربات لعدة مواقع إستراتيجية في العمق الإيراني إلا أن الواقع يقول بخلاف ذلك فالمنطقة لا تحتمل نشوء توتر جديد وخاصة في منطقة الخليج التي تعرف أمريكا أن سوق الطاقة سيكون أول المتأثرين من المواجهة الحربية.

وكانت تسريبات إعلامية نقلاً عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية قد أكدت أن إيران نشرت صواريخ قصيرة المدى من طراز “أرض بحر” على السواحل الإيرانية في الخليج بالإضافة لنشرها على القوارب المسلحة في الخليج العربي وذلك بعد تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز.

وفي حين يتساءل الكثير عن احتمالية نشوب حرب في المنطقة تقول المؤشرات أن التصعيد الأمريكي هذه المرة يحمل تهديداً واضحا لإيران ووكلاءها في المنطقة بأن أمريكا جاهزة للرد بكل قوة على أي حماقة إيرانية تهدد المصالح الأمريكية في الخليج والمنطقة.

كما أن زيادة الضغوط على إيران وفرض المزيد من العقوبات عليها من قبل أمريكا يعود بنا لاستذكار الضغوط الأمريكية التي فرضت على نظام صدام حسين في التسعينات الميلادية والتي انتهت بغزو شامل قضى على حزب البعث العراقي.

ويستمر التساؤل هل تنتظر أمريكا حماقة من إيران وحرسها الثوري تستغلها لتوجيه ضربة قاصمة لإيران المفلسة عسكريا ما عدى امتلاك مئات من الصواريخ والتي قد تستخدمها ضد القواعد الأمريكية وبعض دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة.

الواقع يقول إن طبول الحرب التي لا يسمعها إلا القليل بدأت تقرع لكن ربما يكون إعلان إيران قبول التفاوض مع أمريكا وتأكيدها على تغيير سلوكها يهدئ من قرعها ولو لمدة قصيرة.