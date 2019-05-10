السعودية | رؤساء الاتحادات الرياضية الشرطية بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم السابع بمدينة الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رؤساء الاتحادات الرياضية الشرطية بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم السابع بمدينة الرياض والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق _ واس
عقد اليوم الاجتماع السابع لرؤساء الاتحادات الرياضية الشرطية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وذلك بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض, بحضور رؤساء الوفود.
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات والمقترحات المدرجة في جدول الأعمال وهي, الدورات التدريبية للاتحادات الرياضية الشرطية الخليجية، واعتماد ما توصل إليه الفريق المعني لإعداد لائحة عامة للمسابقات والبطولات الخليجية التي أعدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك تم اعتماد المذكرة التي رفعتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية المشتملة على إسهامات الاتحادات الرياضية الشرطية بدول المجلس بإصدار نشرات توعوية عن أهمية الرياضة لرجل الأمن، وتعميمها على الاتحادات الرياضية بالدول الأعضاء.
وتناول الاجتماع العمل على تهيئة الظروف المناسبة عند استدعاء أي رياضي شرطي للعب في المشاركات الوطنية المختلفة، والرفع لهيئة جائزة الأمير نايف للبحوث الأمنية لدول المجلس في طرحها للمتسابقين، لتقديم بحوث تخدم المجال الرياضي الشرطي (اللياقة البدنية والأداء الأمني ),( التعصب الرياضي وإثارة السلبية ) ( دور الرياضة في مواجهة الجريمة ).
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