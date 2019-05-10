السعودية | سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن يلتقي وزير الخدمة المدنية اليمني

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:56 صباحًا, 10 مايو 2019 م المناطق - الرياض التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض اليوم، وزير الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية في الجمهورية اليمنية نبيل حسن الفقيه.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين, واستعراض جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بناء القدرات اليمنية.

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