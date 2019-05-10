2019-05-10

فيديو.. مخطوطات عمرها ألف عام في مكتبة المسجد النبوي

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

تضم مكتبة المسجد النبوي الشريف العديد من العلوم الإسلامية والإنسانية وبعض المخطوطات النادرة.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أن المكتبة تضم الكثير من الخدمات والعديد من المراجع بلغات عدة، وليست الكتب حكراً على اللغة العربية فقط.

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ويوجد في المكتبة أجهزة الحاسب الآلي والخدمات التقنية لتساعد الباحث على الحصول على المعلومة بكل يسر وسهولة.

ويوجد في المكتبة مخطوطات عمرها أكثر من ١٠٠٠ عام، كما تحتوي على أكثر من ١٧٠ ألف قطعة، وتعمل على مدار الساعة.